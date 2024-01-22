Минтруд заявил о двукратном росте числа многодетных семей за последние 7-8 лет

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министр труда РФ Антон Котяков сообщил о двукратном увеличении числа многодетных семей за последние 7-8 лет.

"Мы видим, что сегодня в обществе формируется культура многодетных семей. Мы видим, что в последние годы количество многодетных семей серьезно возрастает. Буквально за последние 7-8 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза", - сказал Котяков журналистам в понедельник.

Он отметил, что сейчас особенно важно внедрять культуру поддержки многодетных семей.