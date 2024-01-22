Российские военные за сутки перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также уничтожили 76 украинских дронов, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, уничтожены 76 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17727 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.