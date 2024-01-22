Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту сокращения штата в авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), сообщает надзорное ведомство в понедельник.

"В январе 2024 года руководством авиакомпании "Сибирь" объявлено о начале процедуры сокращения штатной численности работников, осуществляющих трудовую деятельность в Московской области", - говорится в сообщении.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения авиапредприятием трудового законодательства, а также предоставления работникам организации гарантий при проведении указанных организационных мер.

В авиакомпании на запрос "Интерфакса" пока не ответили.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники ранее писала, что S7 решила сократить численность летных экипажей в Москве, а также сотрудников московского офиса. Решение вызвано снижением числа рейсов из столицы из-за простоя части лайнеров Airbus A320/А321neo на фоне проблем с двигателями. В этих условиях S7 концентрируется на своем хабе в Новосибирске, где меньше конкуренции с другими крупными игроками, отмечало издание.

S7 - крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.