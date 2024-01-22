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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Путин утвердил положение о федеральном кадровом резерве на гражданской госслужбе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил положение "O федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе РФ". Документ опубликован на официальном сайте правой информации.

Согласно положению, федеральный кадровый резерв - это "сформированная группа лиц, соответствующих определенным квалификационным и иным требованиям для замещения должностей федеральной гражданской службы категории "руководители" высшей группы должностей государственной гражданской службы РФ, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом или правительством России".

В федеральный кадровый резерв не включаются лица, состоящие в федеральных кадровых резервах федеральных госорганов, сформированных в соответствии с указом президента РФ № 1653 от 13 декабря 2012 года "О федеральных кадровых резервах федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации".

Тем же указом утверждено Положение о порядке представления государственными гражданскими служащими РФ, гражданами РФ, претендующими на включение в федеральный кадровый резерв, сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и о порядке осуществления проверки достоверности и полноты представленных сведений.

Владимир Путин
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