Свыше 160 тыс. жителей ДНР остались без света из-за обстрелов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Более 160 тыс. человек остались без света в результате удара украинских военных по энергетической инфраструктуре ДНР, около 150 котельных отключены, сообщил первый зампред правительства Донецкой народной республики Андрей Чертков.

"Повреждены подстанции. Около 150 котельных у нас сейчас выключены. Без электроэнергии порядка 160-170 тыс. наших жителей", - говорится в сообщении Черткова, распространенном в понедельник пресс-службой правительства ДНР.