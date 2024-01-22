Новые энергомощности в Сибири введут в эксплуатацию не позднее конца 2028 года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило условия строительства новых энергомощностей в Сибири, следует из опубликованного в понедельник распоряжения. Поставка мощности должна начаться не позднее 31 декабря 2028 года, при этом допускается поэтапный ввод объектов.

Документ предполагает строительство 1225 МВт в виде дополнительных энергоблоков на существующих ТЭС или новых ТЭС. Конкурсный отбор проектов планируется провести до 1 марта 2024 г.

В частности, 460-690 МВт планируется построить в южной часть энергосистем Забайкальского края и Бурятии, 175-480 МВт - в южной части энергосистемы Забайкальского края, не более 103 МВт - в Зиминском энергорайоне Иркутской обрасти. Установленная мощность одного энергоблока должна составлять 25-330 МВт, говорится в распоряжении.

Базовый уровень доходности отобранных на конкурсе проектов составит 12%, определило правительство РФ.

Ранее в утвержденной Минэнерго РФ схеме и программе развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2024-2029 гг. были определены три региона, где потребуется строительство новой генерации на фоне энергодефицита. Это Юго-Западная часть ОЭС Сибири (около 1,23 ГВт), ОЭС Востока - 1,35 ГВт с потенциальным увеличением до 1,94 ГВт и Юго-Западная часть ОЭС Юга с дефицитом 857 МВт (с потенциальным увеличением до 1,29 ГВт).

Во всех этих районах планируется проведение конкурсов на отбор новых объектов генерации.