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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Матвиенко пообещала скорую подготовку закона о статусе священников в зоне СВО

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Парламентарии подготовят и внесут в ближайшее время законопроект о статусе священнослужителей, участвующих в специальной военной операции, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии специальной военной операции и вносят свой огромный вклад в нашу победу. Мы обязательно такой закон внесем и посоветуемся с вами по его содержанию", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Совфеде, обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Выступая на чтениях, патриарх заявил о необходимости принятия закона о льготах для священнослужителей-участников спецоперации.

"Нам очень важно определить правовой статус военного духовенства на уровне федерального закона и предоставить военным священнослужителям социальные льготы, которые есть у всех участников СВО - у всех есть, а у священников нет", - сказал он.

По словам патриарха, сегодня более ста священнослужителей находятся в зоне боевых действий. "Некоторые получили ранения, но и потери есть", - сообщил он.

Валентина Матвиенко Совет Федерации Патриарх Кирилл РПЦ
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