Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Путин пообещал продлить выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал продлить действие такой меры поддержки, как выплата 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашения ипотечного кредита.

"Мы эту меру (поддержки многодетных семей на погашение ипотеки - ИФ) продлим", - сказал Путин во вторник на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Он отметил, что это эффективная мера.

Адресная поддержка распространяется на российские семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. При решении взять ипотечный кредит они могут получить выплату в размере до 450 тыс. рублей и использовать ее для погашения займа.

Выплаты можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит более 17 млрд рублей на программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

ГД приняла в I чтении проекты об оборотных штрафах за утечки персональных данных

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Утром во вторник ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Ростехнадзор начал подготовку к модернизации шахт Донбасса

Суд оставил в силе требование ФАС к S7 по разработке ценовой политики

Что произошло за день: понедельник, 22 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });