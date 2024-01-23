Путин пообещал продлить выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал продлить действие такой меры поддержки, как выплата 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашения ипотечного кредита.

"Мы эту меру (поддержки многодетных семей на погашение ипотеки - ИФ) продлим", - сказал Путин во вторник на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Он отметил, что это эффективная мера.

Адресная поддержка распространяется на российские семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. При решении взять ипотечный кредит они могут получить выплату в размере до 450 тыс. рублей и использовать ее для погашения займа.

Выплаты можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит более 17 млрд рублей на программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.