Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на мебельной фабрике близ Челябинска

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пожар на мебельной фабрике площадью 3,6 тыс. кв. м тушат в Еткульском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля здания мебельной фабрики возле поселка Батуринский. Для ликвидации пожара созданы два боевых участка. Забор воды производится из пожарного водоема, расположенного на территории фабрики. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, в здании людей не было.

К тушению пожара привлечено более 60 человек и 18 единиц техники, от МЧС на месте восемь единиц техники, 31 человек личного состава.