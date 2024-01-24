Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на мебельной фабрике близ Челябинска

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пожар на мебельной фабрике площадью 3,6 тыс. кв. м тушат в Еткульском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля здания мебельной фабрики возле поселка Батуринский. Для ликвидации пожара созданы два боевых участка. Забор воды производится из пожарного водоема, расположенного на территории фабрики. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, в здании людей не было.

К тушению пожара привлечено более 60 человек и 18 единиц техники, от МЧС на месте восемь единиц техники, 31 человек личного состава.

МЧС Челябинская область Еткульский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

Что произошло за день: вторник, 23 января

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

ГД приняла в I чтении проекты об оборотных штрафах за утечки персональных данных

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Утром во вторник ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });