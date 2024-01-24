МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Кубани

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"В течении суток 25 и 26 января 2024 года в горах Краснодарского края выше 1000 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах объявлено в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее.