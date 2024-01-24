В Кремле заявили об иммунитете граждан от участия в несанкционированных митингах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что у россиян выработался определенный иммунитет от участия в оппозиционных митингах.

Отвечая в среду на вопрос журналистов, есть ли среди граждан РФ иммунитет в связи с призывами в социальных сетях, в частности, в Якутии, выходить на несанкционированные митинги, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции".