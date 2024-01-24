Потерявшее ход судно Askalon отбуксировали для ремонта в порт Новороссийска

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спасатели отбуксировали в порт Новороссийска шедшее из Турции судно Askalon, у которого отказал главный двигатель, сообщает ФГБУ "Морспасслужба" в среду.

"Специалистами морспецподразделения Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" завершены многодневные аварийно-спасательные работы по буксировке потерявшего ход судна Askalon к месту безопасной стоянки и ремонта в морском порту Новороссийска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 января судно Askalon, следовавшее из турецкой Александрии, потеряло ход на подходе к морскому порту Новороссийска на расстоянии 6,5 миль от берега.

"Главный двигатель теплохода вышел из строя из-за серьезной неисправности. Экипаж находился на тот момент в безопасности, но судно бесконтрольно дрейфовало в сторону береговой линии, представляя угрозу для безопасного судоходства", - говорится в пресс-релизе.

Специалисты Морспасслужбы на буксире "Меркурий" направились к теплоходу, потерявшему управление и терпящему бедствие. Однако из-за штормовой погоды сразу отбуксировать его не удалось, поэтому спасатели долгое время мониторили ситуацию и обеспечивали безопасную стоянку судна.

После того, как это стало возможным, судно отбуксировали для ремонта в порт Новороссийска, уточнили в ФГБУ "Морспасслужба".