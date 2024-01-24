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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

ФСВТС предостерегла Эквадор от передачи российского вооружения США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что передача Эквадором Соединенным Штатам Америки военной техники российского производства приведет к отрицательным последствиям в двустороннем сотрудничестве.

"Обратили внимание на сообщения о намерениях руководства республики Эквадор осуществить передачу США вооружения и военной техники российского производства без получения соответствующего разрешения Российской Федерации", - сообщили в ФСВТС.

"В случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, что может привести к отрицательным последствиям для нашего дальнейшего двустороннего взаимодействия", - подчеркнули в ведомстве.

В сообщении ФСВТС отмечается, что Россию и Эквадор связывают крепкие, исторически сложившиеся конструктивные отношения, в том числе в военно-техническом сотрудничестве.

В ведомстве заявили, что по договоренностям двух стран передача продукции военного назначения третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия РФ.

ФСВТС США Эквадор
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