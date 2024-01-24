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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Три человека погибли в Астрахани при пожаре в частных домах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пожар в двух частных жилых домах, произошедший минувшей ночью в Астрахани, унес жизни трех человек, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС в среду.

"Около полуночи поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и хозяйственной постройки по ул. Донбасская. В 16:00 (15:00 по московскому времени - ИФ) 24 января была объявлена полная ликвидация пожара. Тело первого погибшего - 35-летнего мужчины - было обнаружено ночью, а тела двух других - сегодня. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Астрахань МЧС РФ
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