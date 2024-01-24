Автобус врезался в толпу пешеходов в Петербурге

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус на Васильевском острове в Петербурге выехал на тротуар, где находились пешеходы, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в среду.

ДТП произошло около 16:00 у дома №38 по улице Беринга.

"Рейсовый автобус маршрута №152 про неустановленной причине совершил выезд на тротуар, на котором находились пешеходы", - сообщили в главке.

По предварительным данным, в ДТП с автобусом пострадали пять человек, состояние четверых на месте аварии оценивалось как тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по здравоохранению. Среди пострадавших - подросток 16 лет, уточнил собеседник агентства.

В региональном главке МВД сообщили "Интерфаксу" подтвердили информацию о пяти пострадавших. "По предварительной информации, в результате ДТП пятеро пешеходов получили травмы разной степени", - сказали в ведомстве.

"Авария может быть связана с состоянием здоровья водителя", - добавили в МВД.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Также проверку организовала прокуратура Василеостровского района Петербурга.