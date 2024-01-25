Горняков эвакуируют из рудника "Дальполиметалла" из-за пожара

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Приморье на руднике "Николаевский" АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (один из крупнейших в России производителей свинцового концентрата) проводят эвакуацию из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Информации о пострадавших нет. Со всеми горняками, по предварительным данным, есть связь.

Очаг пожара находится на глубине почти 300 метров.

Среди основных версий случившегося - природные и техногенные факторы, в том числе короткое замыкание.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с инцидентом.

Рудник "Николаевский" был введен в эксплуатацию в 1982 году. Он отрабатывает скарново-полиметаллические залежи "Восток-I" и "Харьковская" - пластообразные, сложной конфигурации, глубиной залегания от поверхности 700-1200 м. Проектная производственная мощность - 500 тысяч тонн руды в год.

Помимо "Николаевского", "Дальполиметалл" разрабатывает рудник "2-й Советский" (проектная мощность - 300 тысяч тонн руды в год) и участок "Королевский" (60 тысяч тонн руды в год).

"Дальполиметалл" осуществляет добычу в Приморье полиметаллических руд и их переработку. По информации компании, обеспеченность разведанными балансовыми запасами руд эксплуатируемых месторождений при текущем уровне добычи составляет 14-15 лет.