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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Трое пострадали при обрушении насосной станции в Оренбургской области

Еще одного человека нашли без признаков жизни, под завалами ищут шестерых

Трое пострадали при обрушении насосной станции в Оренбургской области
Работа сотрудника МЧС России на месте обрушения в Новотроицке
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Трое пострадали в результате обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, еще один человек - без признаков жизни, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"На данный момент проводится разбор завалов, поиск и спасение людей. По предварительным данным, шести человек", - говорится в сообщении.

На месте работают 77 человек и 22 единицы техники. Психолог МЧС России оказывает экстренную психологическую помощь, добавили в министерстве.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о введении режима ЧС муниципального уровня. По данным министерства, информация об инциденте на улице Фрунзе поступила в 11:20 по местному времени (09:20 по Москве).

МЧС РФ
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