КС РФ запретил отказывать в индексации взысканий из бюджета из-за ошибок суда

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ признал не соответствующими Основному закону нормы, которые позволяют отказывать истцам в индексации сумм, взыскиваемых с бюджетных организаций, из-за ошибок суда или неопределенностей в законодательстве.

Постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Поводом к проверке статьи 208 Гражданского процессуального кодекса, статей 242.1 и 242.2 Бюджетного кодекса, а также статьи 30 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" стали жалобы пенсионерки из Москвы Ирины Гусевой и осужденного Сергея Тихомирова.

Гусева в декабре 2021 года взыскала с ГБУ "Жилищник Ивановского района" более 400 тыс. рублей за затопление квартиры. Исполнительный лист был предъявлен в феврале, а исполнен в марте 2022 года.

Тихомиров в июне 2021 года взыскал с ФСИН компенсацию морального вреда в 10 тыс. рублей, но из-за ошибки суда исполнение было задержано.

Заявители потребовали проиндексировать суммы с момента вынесения судебного решения: Гусева - на 92 тыс., Тихомиров - на 1 тыс. рублей. Однако суды отказали, так как деньги были выплачены в трехмесячный срок со дня предъявления исполнительного листа согласно Бюджетному кодексу (БК) РФ.

Заявители указывают, что действующее законодательство препятствует индексации средств, взысканных из бюджетной системы РФ.

Конституционный суд признал все оспариваемые нормы в их взаимосвязи не соответствующими Основному закону, так как неопределенность их содержания "порождает неоднозначное решение вопроса о дне, начиная с которого должен исчисляться срок индексации присужденных судом денежных сумм при обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ и бюджетных учреждений".

КС отметил, что задержка исполнения судебного решения нарушает права граждан на справедливое правосудие и предполагает индексацию. Ранее суд уже указывал, что срок индексации при взыскании из бюджета через арбитраж исчисляется со дня поступления документов на исполнение.

Подобные выводы могут применяться и к нормам Гражданского процессуального кодекса, полагает КС.

Суд также подчеркивает, что оспариваемый федеральный закон не оговаривает трехмесячного срока на исполнение судебных актов, но на практике, как в деле Гусевой, суды берут его из норм БК, отказывая в индексации, что "усугубляет неблагоприятные последствия для взыскателей в виде неодинаковых условий определения периода индексации в зависимости от субъекта, с которого осуществляется взыскание".

Кроме того, добавляет КС, взыскатель не может нести негативных последствий из-за ошибки суда, направившего документы не в тот орган, как в случае с Тихомировым: финансовые издержки от неправильных действий государственного органа должны нести публичные образования.

Теперь законодателю следует немедленно внести изменения в правовое регулирование. По мнению суда, он может предусмотреть особенности определения дня начала индексации присужденных сумм в зависимости от того, связано ли взыскание с отношениями, где бюджетное учреждение выполняет публичную функцию или же выступает как равноправный участник гражданского оборота.

До этих поправок срок индексации сумм, взысканных с бюджетных учреждений, следует исчислять со дня поступления исполнительных документов в уполномоченный орган, постановил КС.

Если суд ошибочно направил их в другой орган, срок исчисляется со дня их поступления туда.

Дела заявителей подлежат пересмотру.