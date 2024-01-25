Минобороны РФ заявило о 91 сбитом за сутки беспилотнике в зоне СВО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении 91 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток.

Беспилотники уничтожены в районе населенных пунктов Белогоровка (ДНР), Площанка (ЛНР), Токаревка, Таволжанка Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербовое, Ульяновка и Токмак Запорожской области, сказали в министерстве.

По данным ведомства, также средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У".

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 109 районах", - добавили в министерстве.

Российские военнослужащие отразили девять атак украинской армии на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области", - сказано в сообщении.

Потери ВСУ на купянском направлении составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки Krab, говорится в сводке.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей", - информирует Минобороны России.

По его данным, "на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю".

В районе населенного пункта Клещеевка (ДНР) отражены три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Красное и Клещеевка (ДНР) ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей, сказано в сводке.

В ходе контрбатарейной борьбы здесь в течение суток поражены боевая машина реактивной системы залпового огня М270 MLRS, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также два склада с боеприпасами, говорится в сообщении.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Гиацинт-Б", а также станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сводке.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20, сообщает министерство обороны РФ.

По его данным, на херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система М777 и боевая машина РСЗО "Град".