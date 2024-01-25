Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Продолжительные новогодние выходные одобряют 66% россиян, что более чем в полтора раза превышает показатель 14-летней давности (41%). Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех к десятидневным новогодним каникулам одобрительно относятся сограждане в возрасте 18-30 лет (87%).

Удельный вес россиян, которые не одобряют продолжительные новогодние выходные, по сравнению с 2010 годом снизился с 47% до 25% соответственно, отмечают социологи.

По данным ФОМ, больше всех не одобряют десятидневные новогодние выходные респонденты старше 60 лет (39%).

Согласно опросу, 9% россиян затрудняются определиться со своим мнением по данному вопросу.

На вопрос социологов о том, удалось ли отдохнуть и восстановить силы за прошедшие новогодние выходные, положительно ответили 70% россиян, отрицательный ответ дал почти каждый четвертый (23%), оставшиеся 7% респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 12-14 января 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ Фонд "Общественное мнение"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке
Убийство Владлена Татарского

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Воздушный коридор через Литву для поездки Путина в Калининград не запрашивали

Обрушение на насосной станции в Оренбуржье произошло во время ремонта

Ритейлер Henderson заявил о планах выплатить свои первые дивиденды

Уровень газификации РФ за 2023 год поднялся с 73% до 73,8%

Уровень газификации РФ за 2023 год поднялся с 73% до 73,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });