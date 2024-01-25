"Вертолеты России" не смогли в апелляции запретить турецкому заказчику перепродавать Ка-32

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который ранее отказался удовлетворять заявление "Вертолетов России" (входят в "Ростех") о принятии обеспечительных мер в рамках иска к турецкой компании Kaan Air.

"Определение Арбитражного суда Москвы (...) оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в постановлении суда.

Иск "Вертолетов России" к Kaan Air (полное название - Kaan Havacilik Sanayi ve Ticaret A.S. ) был подан в московский суд в октябре прошлого года. Компания требовала взыскать с ответчика 17,2 млн евро долга по контрактам, заключенным в 2017 году на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC. В те годы сообщалось, что Kaan Air приобретает их для выполнения противопожарных операций; для сделки привлекался кредит, застрахованный "Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР).

Подача иска может свидетельствовать о неисполнении обязательств по оплате вертолетов компанией Kaan Air, сообщал "Интерфаксу" источник в авиапроме. При этом подача иска от имени "Вертолетов России", отмечал он, может указывать на то, что со стороны страховой компании не было выплачено страховое возмещение. "В противном случае иск был бы подан от компании ЭКСАР", - говорил источник.

В ноябре "Вертолеты России" дополнили свой иск заявлением о принятии обеспечительных мер "в виде запрета ответчику или другим лицам совершать сделки по отчуждению принадлежащего истцу залогового имущества – вертолетов Ка-32А11ВС с заводскими номерами 9829, 9834, 9819". В обоснование заявления истец ссылался на то, что ответчиком "реализуются мероприятия по продаже указанных вертолетов", сказано в судебных материалах. Однако суд не удовлетворил заявление, пояснив, что "доказательств, подтверждающих реализацию ответчиком мероприятий по продаже залогового имущества истца, в материалы дела не представлено". "Вертолеты России" в свою очередь подали апелляционную жалобу.

Предварительное заседание по иску назначено на 1 марта. В качестве третьего лица в дело привлечено ЭКСАР.