Госзаказчикам продлили право установить аванс по госконтрактам на уровне до 50%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило для госзаказчиков на 2024 год право авансировать свои закупки на уровне 50%. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом до 31 декабря 2024 года приостановлена одна из норм "Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением правительства РФ № 1496", которая предусматривает, что госзаказчики могут устанавливать предельный размер аванса по госконтрактам в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

При этом оговаривается, что федеральные заказчики (включая их подведомственные организации) должны предусматривать в своих контрактах положение об авансовых платежах в размере от 30-50%. При условии, что соответствующие средства подлежат казначейскому сопровождению.

Аналогичный размер аванса должны устанавливать и региональные заказчики, если их закупки осуществляются за счет субсидий или межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта РФ (или местному бюджету). Причем при условии, что эти субсидии или трансферты предназначены для софинансирования проектов капитального строительства. Здесь также устанавливается требование о казначейском сопровождении таких контрактов.

Кроме того, для госзаказчиков из новых субъектов РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) предусмотрена возможность предоставления аванса по госконтрактам (в том числе строительным) в размере 30-90%.

Как сообщалось, до пандемии новой коронавирусной инфекции госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство приняло "антивирусные" нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%. В начале 2021 года действие этой нормы было продлено до конца года.

В середине марта 2022 года президент РФ Владимир Путин предложил правительству увеличить объемы авансирования по госконтрактам до не менее чем 50% от стоимости контракта. В свою очередь Минпромторг РФ предлагал установить норму об авансировании госзакупок российской промпродукции в размере не менее 50% от цены контракта.

В результате в марте 2022 года временно, до конца года, правительство увеличило предельный размер аванса по госконтрактам до 90% от цены контракта. При этом оговаривалось, что под казначейское сопровождение будут подпадать авансовые платежи в размере от 50% до 90% от цены контракта. Авансирование госконтрактов в размере до 50% от цены контракта было освобождено от казначейского сопровождения.

В марте текущего года правительство временно, до конца текущего года, установило порог авансирования по госконтрактам на уровне 50%. Для новых субъектов РФ введен порог авансирования по строительным госконтрактам на уровне 90%.