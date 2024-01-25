Отопление и энергоснабжение отключены в курском поселке после обстрела ВСУ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Кроме того, по его информации, повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов.