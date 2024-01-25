Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Отопление и энергоснабжение отключены в курском поселке после обстрела ВСУ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Кроме того, по его информации, повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов.

Курская область Роман Старовойт Теткино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 25 января

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Рыбопромышленникам-ответчикам по иску на 376 млрд рублей вменили иностранное участие

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке
Убийство Владлена Татарского

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });