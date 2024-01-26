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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Проезд для большегрузов закрыт по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в пятницу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:15 мск 26 января 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрировано 1549 грузовика.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога
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