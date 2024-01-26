Кремль оставил без комментариев сообщения о прибытии военных РФ в Буркина-Фасо

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия заинтересована в развитии отношений с Буркина-Фасо, и не комментируют сообщения некоторых африканских СМИ о том, что в эту страну прибыли российские военные для обеспечения безопасности, в том числе главы государства.

"Я никак не буду комментировать эту информацию, оставлю ее без комментариев. Что касается наших отношений с Буркина-Фасо, то мы намерены их развивать, мы заинтересованы в развитии этих отношений, причем во всех возможных областях, равно как и отношения с другими африканскими странами, которые проявляют взаимную заинтересованность", - заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия "будет последовательно продолжать работать по реализации тех пониманий и договоренностей, которые были достигнуты на недавнем Санкт-Петербургском саммите "Россия-Африка".