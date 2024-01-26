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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Шойгу заявил, что вооружение своевременно поступает в зону СВО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о своевременном поступлении вооружения в зону специальной военной операции на Украине, возможности группировок войск наращиваются.

"Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск", - сказал в пятницу Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

Он также сообщил, что "налаженная система оперативного ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, тем самым повысив готовность к применению по назначению".

"Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач", - заявил Шойгу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны
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