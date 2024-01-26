Решетников перечислил ориентиры для планирования инвестиций в портовые мощности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - При планировании инвестпроектов по развитию портовых мощностей на Северо-Западе следует ориентироваться на стоимость логистики и наличие грузовой базы, в условиях переориентации грузовых потоков необходимо учитывать планы РЖД для достижения транспортного баланса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Еще один приоритет - это сбалансированная работа портовых мощностей. К 2030 году инвесторы заявили об их увеличении почти в полтора раза, до 500 млн тонн. При этом в 2023 году перевалка в морских портах (Северо-Запада) составила 240 млн тонн, из них половина - грузы с железной дороги. При этом сейчас провозная способность РЖД к морским портам работает практически на пределе, запаса осталось 15%", - сказал он на совещании по вопросам развития Петербурга и Ленинградской области под председательством президента Владимира Путина.

"При этом надо отметить при принятии решений, что перспективные экспортные направления у нас сместились с запада на восток. И транспортное плечо для грузов из Сибири и Урала через Северо-Запад дороже, чем через Восточный полигон. Объемы перевозок, направляемые на экспорт, становятся очень чувствительны к мировым ценам и транспортным расходам. И в случае изменения конъюнктуры или роста тарифов могут стать невыгодными", - отметил он.

"Поэтому при планировании развития инфраструктуры мы предлагаем ориентироваться не на заявленные мощности портов и планы-заявления инвесторов, а на реальный расчет грузовой базы и стоимости логистики", - сказал Решетников.

"У нас сейчас в инвестпрограмме РЖД уже заложено увеличение провозных мощностей до 190 млн тонн к 2030 году. Под этот объем мы предлагаем ориентировать развитие всей остальной инфраструктуры", - сказал Решетников.

Министр напомнил, что в последние два года происходит переориентация торговых потоков. "Экспорт в европейские страны и США через порты агломерации (Северо-Запада) снизился. За два года доля этих стран сократилась с 77% до 13%. Западные рынки практически полностью заместились восточными и поставками в другие дружественные страны. Это Индия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Египет, Турция. Импорт из Германии, Финляндии и Южной Кореи также сменился поставками из Индии, Китая и Турции", - констатировал он.

Решетников также обратил внимание на перенаправление грузопотоков соседних стран с портов Балтии на Северо-Запад России. По его словам, объемы транзита из Белоруссии и Казахстана увеличились почти в два раза.