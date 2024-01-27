Минэнерго РФ предложит продлить программу модернизации тепловых мощностей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ будет предлагать продлить программу модернизации тепловых мощностей, сообщил в субботу министр энергетики Николай Шульгинов.

Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 г. По ее условиям в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии, что обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых.

Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.