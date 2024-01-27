В ДТП с автобусом в Псковской области погибли три и пострадали пять человек

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Автобус и легковой автомобиль в субботу утром столкнулись на трассе М-9 "Москва - Балтия" в Великолукском районе Псковской области, погибли три человека, в том числе ребенок, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, около 7:30 по московскому времени на 466-м километре федеральной трассы М-9 "Москва - Балтия" автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автобусом "ПАЗ" одного из местных предприятий, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры - женщина 1999 года рождения и двухлетний ребенок - от полученных травм скончались на месте, еще один годовалый ребенок экстренно госпитализирован.

За медицинской помощью также обратились четыре пассажира автобуса - они доставлены в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку: устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. На месте работает следственно-оперативная группа.