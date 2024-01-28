В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее жителей призвали укрыться в помещениях без окон или спуститься в укрытия.

С 29 декабря 2023 года территории Белгорода и пригорода неоднократно подвергались атакам ВСУ. В результате атаки на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Число пострадавших превысило 100 человек. Повреждено более тысячи жилых помещений и несколько сотен автомобилей.