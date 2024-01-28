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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Первые самолеты российско-белорусского производства планируется выпустить к 2026 году, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

"В сфере авиастроения двигаемся довольно быстро. В прошлом году во время визита Романа Александровича (премьер-министра Белоруссии Романа Головченко - ИФ) в Екатеринбург между белорусским ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" и российским АО "Уральский завод гражданской авиации" подписан договор по созданию 19-местного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем и создаем этот самолет, ведем опытно-конструкторские работы. Должны к 2026 году произвести первых два самолета", - сказал Пархомчик.

"Очень важно, что мы уже сегодня имеем твердый заказ - минимальное количество самолетов, которые мы должны будем произвести до 2030 года. Это 85-100 штук. Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, их может быть и больше", - подчеркнул вице-премьер.

"Будем стараться сделать все быстрее, чем наметили, работать с опережением", - отметил он.

Белоруссия Россия Уральский завод гражданской авиации
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