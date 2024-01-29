Минобороны РФ сообщило о контроле над Табаевкой в Харьковской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населенный пункт Табаевка в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.

"Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке.

Российские военные улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении "и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины составили: до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное (ДНР).

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии составили: до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - заявили в министерстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины составили: до 90 военнослужащих и два автомобиля.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Юрковка Запорожской области", - сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, на этом направлении ВСУ потеряли: до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

По данным военного ведомства, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ряде районов.