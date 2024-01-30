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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Татарстан в 2023 году произвел рекордные 2,2 млн т молока на фоне проблем со сбытом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Молочные фермы и частные подворья Татарстана произвели в 2023 году 2,19 млн тонн сырого молока, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на итоговой коллегии министерства.

Это на 6% больше показателя 2022 года, когда производство молока в Татарстане впервые в истории региона превысило 2 млн тонн. Росту показателя способствовал ввод в 2023 году в республике 19 молочных комплексов на 10,6 тысячи голов.

Объем переработки молока в республике, по данным министерства, составил в прошлом году 4,3 тысячи тонн в сутки.

Чтобы поддержать производителей, Татарстан в 2023году доплачивал им более 3 рублей за каждый килограмм реализованного молока.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2023 года из-за сокращения спроса закупочные цены на молоко существенно снизились, поставив его производителей в сложное положение. На рынке появились предложения о проведении закупочных интервенций для снятия излишков и стабилизации цен.

Татарстан традиционно лидирует среди регионов России в производстве сырого молока.

Татарстан Минсельхоз РФ Марат Зяббаров
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