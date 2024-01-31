Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Биробиджане

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Тела трех женщин и ребенка найдены после тушения пожара в жилом доме в Биробиджане, сообщает ГУ МЧС России по Еврейской автономной области в своем телеграм-канале в среду.

"Трагедия произошла ночью. Очевидцы сообщили, что дом по ул. Фурманова, 9 объят пламенем. Около 5 часов расчетам МЧС России потребовалось на полную ликвидацию возгорания", - говорится в сообщении.

Ожидается прибытие специалистов испытательной пожарной лаборатории.

Причиной пожара могло стать нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, обогревателя либо неосторожное обращение с огнем.