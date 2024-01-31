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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Беглов сообщил о ночном инциденте в Невском районе Петербурга

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следственные мероприятия идут в Петербурге после ночного инцидента в Невском районе города, сообщил в соцсетях губернатор Александр Беглов в среду.

"Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств", - сказал Беглов.

Он сообщил, что в результате происшествия пострадавших нет.

"Существенного вреда имуществу не причинено. В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами", - уточнил губернатор.

По данным СМИ, речь идет о падении беспилотника.

Александр Беглов Петербург
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