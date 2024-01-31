В "Авиасейлс" назвали Екатеринбург третьим по популярности для бизнес-поездок

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Доля командировок в Екатеринбург увеличилась в 2023 году на 13% в годовом исчислении, город занял третье место в России для деловых путешествий, сообщила журналистам креативный продюсер сервиса "Авиасейлс" Ксения Токарева.

"Екатеринбург привлекает не только туристов, но и бизнес-путешественников. Мы заметили, что Екатеринбург стал третьим по популярности городом для бизнес-перелетов. Доля командировочных бронирований в 2023 году выросла на 13%", - рассказала она.

Чаще всего по работе в Екатеринбург прилетали из Москвы, Петербурга, Новокузнецка и Сочи. В целом в Екатеринбург со всеми целями поездок в 2023 году в основном приезжали гости из Москвы, Петербурга, Сочи, Уфы и Самары, добавила Токарева.

В 2023 году доля перелетов из Екатеринбурга выросла на 11%, число бронирований в сервисе - на 8%. За год жители города посетили 105 стран.

"На зарубежные направления пришлось 19% бронирований, на внутренние - 81%. Чаще всего путешествовали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды. Всего в прошлом году жители Екатеринбурга налетали почти 92 млн часов, провели в воздухе 3 млн суток", - добавила Токарева.

По данным компании, жители Екатеринбурга все чаще предпочитают путешествовать только с ручной кладью.

"В 2023 году 33% отказались от багажа на дальние расстояния, при перелете за границу, на внутренних рейсах 83% не брали с собой багаж и предпочитали ручную кладь", - сказала Токарева.