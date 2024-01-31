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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В МВД РФ опровергли проведение проверки в отношении певца Shaman

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В МВД России заявили, что не проводят полицейских проверок в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN).

"В Интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN). Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству", - сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Ирина Волк МВД РФ Ярослав Дронов Shaman
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