В МВД РФ опровергли проведение проверки в отношении певца Shaman

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В МВД России заявили, что не проводят полицейских проверок в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN).

"В Интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN). Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству", - сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем телеграм-канале.