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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Путин сообщил, что российские военные контролируют часть Авдеевки в ДНР

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что российские военные удерживают контроль над частью Авдеевки в Донецкой народной республике.

"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия - Авдеевка. Группа ветеранов (СВО) впереди наших кадровых войск обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки. Захватили 19 домов и удерживают их", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.

"Мужики там воюют как следует", - подчеркнул он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Авдеевка ДНР Владимир Путин
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