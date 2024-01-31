Путин сообщил, что российские военные контролируют часть Авдеевки в ДНР

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что российские военные удерживают контроль над частью Авдеевки в Донецкой народной республике.

"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия - Авдеевка. Группа ветеранов (СВО) впереди наших кадровых войск обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки. Захватили 19 домов и удерживают их", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.

"Мужики там воюют как следует", - подчеркнул он.