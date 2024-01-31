"ЛУКОЙЛ" остановил прокачку по нефтепроводу в Коми из-за разгерметизации
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - При плановом ежедневном обходе НШПП "Яреганефть" обнаружена разгерметизация нефтепровода "Пункт подготовки и сбора нефти (ППСН) "Ярега - приемно-сдаточный пункт (ПСП) "Ухта" на территории МО "Ухта" в республике Коми, сообщает пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Коми".
"Персоналом нефтепромысла оперативно организована остановка прокачки по нефтепроводу, ведутся ликвидационные работы. В мероприятиях задействованы семь единиц техники. Угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в водные объекты нет", - говорится в сообщении.