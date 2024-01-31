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Порядка 15 млрд руб. штрафов ГИБДД взыскали судебные приставы в 2023 году

Порядка 15 млрд руб. штрафов ГИБДД взыскали судебные приставы в 2023 году
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Приставы в ушедшем году взыскали почти три четверти всех штрафов ГИБДД на сумму около 15 млрд рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Аристова.

"Дмитрий Аристов отметил, что в 2023 году количество исполнительных производств, по которым требования исполнены полностью или частично, превысило 20 млн, взыскано почти 15 млрд рублей", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале ФССП.

Такие данные, отметили в ведомстве, Аристов привел на межведомственном совещании по подведению итогов межведомственного взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения в 2023 году.

Как отметили в ФССП, "исполняемость штрафов ГАИ с учетом двухлетнего срока давности их исполнения - 74,3 %".

ФССП ГИБДД
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