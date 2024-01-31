Путин призвал российские банки активнее работать в новых регионах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал российские банки, не опасаясь санкций, которые в любом случае уже введены, активнее работать в новых регионах страны.

На совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ Путин отметил успехи по восстановлению экономики в этих регионах, обратив внимание на промышленность, индустрию, возобновление работы предприятий машиностроения, металлургии и горной добычи.

"Налажена поддержка аграриев, действуют банки и магазины. Вот что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего, всё и так то, чего боялись, раньше санкций, всё уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там", - сказал Путин.

И добавил: "Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям".