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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В Госдуму внесен проект закона о сельском туризме

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму в четверг внесен законопроект о сельском туризме в качестве одного из направлений развития внутреннего туризма.

"Мы внесли в Госдуму законопроект, который призван закрепить в отраслевом законе понятие "сельский туризм" как одно из направлений развития внутреннего туризма и комплексного развития сельских территорий", - сказала журналистам в четверг первый зампред думского комитета по экономической политике Надежда Школкина.

Она отметила, что сейчас деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма может осуществляться исключительно сельскохозяйственными товаропроизводителями, "при этом, по различным экспертным оценкам, доля услуг в сфере туризма на сельских территориях, оказываемых непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями, составляет не более 10% от общего объема туристских услуг на сельских территориях".

По мнению Школкиной, реализация закона "позволит разработать и реализовать комплекс мер по развитию сельского туризма, а также выработать механизмы государственной поддержки, сформировать объективную статистическую базу организаций, занимающихся развитием туризма на сельских территориях, отделив их от города".

Поправки вносятся в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ".

Предлагается прописать, что сельский туризм - "туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов Российской Федерации, посещения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг".

Надежда Школкина Госдума
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