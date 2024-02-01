Озимые на юге РФ зимуют хорошо, но фактором риска является переувлажнение почв. Обзор

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Переменчивая погода в виде частых дождей и снега, наблюдающаяся в южных регионах РФ этой зимой, местами вызвала переувлажнение почв.

Тем не менее, участники рынка, эксперты и чиновники, опрошенные "Интерфаксом", отмечают, что волноваться за урожай рано: большая часть озимых находится в хорошем состоянии, необходимости пересева пока нет.

Покой озимым снится

По мнению местных властей и самих аграриев, озимые на полях находятся преимущественно в хорошем состоянии. Отсутствие экстремальных морозов благоприятно отразилось на кущении растений.

Как сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, под урожай 2024 года заложен хороший фундамент - посеяны почти 1,8 млн га озимых культур (на уровне прошлого года).

"Состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное, лучше, чем в прошлом году. В хорошем – 75% посевов, в удовлетворительном – 25%. Густота стояния растений преимущественно хорошая. В настоящее время озимые культуры находятся в фазе покоя", - сказал Коробка.

Он уточнил, что в связи с нестабильностью температурного режима ведется постоянный мониторинг состояния посевов.

"Ориентировочно через 2-3 недели отдельные хозяйства края планируют приступить к первой подкормке. Для этого активно идет накопление минеральных удобрений", - добавил он.

На всей посеянной площади взошли озимые в "Агрокомплексе им. Н.И.Ткачева".

"Полностью раскустился ячмень. Всходы пшеницы на 70% площадей также находятся в фазе кущения, на 30% – в фазе двух-трех листьев. В целом зимовка идет нормально, экстремальных морозов не было. При понижении температур поля были прикрыты снегом", - сказал директор по растениеводству агрохолдинга Савва Шевель.

Удовлетворительно складывались агрометеорологические условия для перезимовки озимых культур в Ростовской области, отметил заместитель губернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. Под урожай 2024 года озимые посеяны на площади 2,963 млн га, из них зерновых - 2,93 млн га.

"Первая декада января характеризовалась повышенным температурным режимом с выпадением обильных осадков (от 21 до 58 мм - это 160-400% от нормы). Одновременно с наступлением морозов до минус 15 градусов и ниже основную площадь посевов накрыло снежным покровом толщиной от 1 до 3 см, предохраняющим почву от выхолаживания. Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур понижалась до минус 9 градусов Цельсия и опасности не представляла. По оперативным данным районов, из всех посеянных площадей озимых зерновых культур взошло 99,8%, из которых 97% - в хорошем и удовлетворительном состоянии", - сказал замгубернатора.

Неплохо переносят зиму озимые на Ставрополье.

"Состояние посевов на 85% площадей хорошее и удовлетворительное. На большей территории края образовался снежный покров высотой от 4 до 16 см. Условия перезимовки благоприятные. Температуры на глубине залегания узла кущения озимых культур от минус 1 до минус 4 градусов существенного влияния на озимые культуры не оказали", - заявили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Благоприятная ситуация с озимыми складывается в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии (КБР), где более 70% площадей озимых в хорошем состоянии. По информации Россельхозцентра по КБР, равномерный снежный покров, установившийся на полях республики, должен положительно сказаться на состоянии озимых: пополнятся запасы продуктивной влаги в почве, и снег защищает посевы от низких температур.

В соседнем Дагестане по оценкам местных властей в хорошем состоянии более 50% площадей озимых, 46,8% – в удовлетворительном, 3% – в неудовлетворительном. Площадь сева под урожай 2024 года составляет 89,3 тыс. га.

Специалисты Россельхозцентра по республике Адыгея также проводят постоянные обследования по оценке состояния посевов.

"По состоянию на 29 января состояние посевов озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. Точка роста у растений сохранена. Коэффициент кущения составляет от 1 до 3 побегов на одно растение озимой пшеницы, от 2 до 4 побегов на одно растение у озимого ячменя", - сообщила руководитель филиала по республике Анна Минакова. Всего в республике под озимые отведено более 107 тыс. га.

Сложнее ситуация в Крыму. По данным республиканского министерства сельского хозяйства, по состоянию на 26 января в хорошем состоянии находится 25% от общей посевной площади, в удовлетворительном 75%. В министерстве подчеркнули, что условия осенне-зимнего периода оказались нетипичными из-за значительного количества выпавших осадков.

Осадки подмочили статистику

По словам старшего научного сотрудника лаборатории земледелия ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Анны Гонгало, озимые в республике взошли в среднем на месяц позже обычных сроков.

"По состоянию на вторую декаду января, 75% посевов озимой пшеницы до сих пор не раскустились и находятся в фазе 2-3 листьев, озимый ячмень в стадии начала кущения. Обильные атмосферные осадки обеспечили промачивание почвы на глубину два метра и более. Их количество превысило декадную норму на 300%. В результате произошло вымывание нитратного азота из верхних в более глубокие горизонты почвы, где они оказались недоступны для растений", - сетует Гонгало.

По ее словам, озимый ячмень и пшеница в республике прекратили вегетацию 9 января - на месяц позже обычных и прошлогодних сроков.

"На невыровненных участках полей образовывались лужи, которые не уходили, постоянные колебания среднесуточных температур в эту декаду от 9-14 градусов выше нуля до минус 5-7 градусов, а также отсутствие снежного покрова привели к тому, что озимые испытывают сильный стресс. Растения не прошли фазы закалки и на сегодняшний момент имеют удовлетворительное состояние. Есть небольшие участки, где мы отмечаем выпирание растений с разрывом узла кущения и без разрыва от почвы. Для поддержания растений начали подкормку аммиачной селитрой по мерзлоталой почве", - отметила старший научный сотрудник.

На переувлажнение почв в Крыму жалуется и директор агропредприятия "Симферопольское" (Крым) Михаил Сиротюк.

"У нас в предгорье очень большое переувлажнение почвы, буквально реки текут. Наверное, уже миллиметров 800, если не тысяча, выпало осадков за осенне-зимний период. Снег лежал, начал таять, а почва влагу уже не впитывает", - сказал руководитель предприятия.

Он добавил, что оценить состояние озимых сейчас сложно из-за часто меняющейся погоды.

По данным филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Краснодарскому краю, в настоящее время в крае отмечается повсеместное переувлажнение почвы, что обусловлено обильными осадками в виде дождя, мокрого снега и снега. Это оказывает влияние на состояние озимых. По оценкам экспертов, при условии сохранения стрессовых факторов, потребуются оздоровительные мероприятия для их восстановления: боронование, подкормка, своевременные обработки фунгицидами или биопрепаратами.

О переувлажнении почвы говорят и в "Агрокомплексе им. Н.И.Ткачева".

"В Краснодарском крае в ноябре по разным зонам выпало от трех до пяти месячных норм осадков, также почти две месячных нормы превышены в декабре. Скопившаяся вода от дождя и снега привела к переувлажнению почвы, в результате чего локальные участки общей площадью порядка 3 тыс. га оказались подтоплены", - сказал директор по растениеводству агрохолдинга.

"Впереди еще один зимний месяц, изменение климата в марте, поэтому решение о пересеве будем принимать позже", - добавил Шевель.

По словам гендиректора агрохолдинга "Степь" Андрея Недужко, запасы влаги в почве выше, чем в прошлом году. Однако этот уровень влаги не оказывает негативного влияния на состояние посевов озимых.

"В агрохолдинге не было выявлено гибели посевов озимых, поэтому на текущий момент пересев не требуется", - сказал Недужко.

Незначительное переувлажнение почвы наблюдается в северных районах Дагестана, заявили в Минсельхозпроде республики. В предгорье Дагестана и в южных районах республики ситуация благоприятная.

"Ближе к яровому севу из 2,5 тыс. га площадей под озимыми зерновыми, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, будут определены площади для пересеивания", - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

Грызуны и сорняки добавляют хлопот

По словам руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю Ольги Кузнецовой, в крае идет нарастание численности мышевидных грызунов. По данным на 31 января, на Ставрополье проведены обработки от мышевидных грызунов полей озимых на площади 556,6 тыс. га. Ведомство проводит регулярный мониторинг посевов и сельхозугодий для определения численности вредителя.

В Адыгейском филиале "Россельхозцентра" отмечают, что обстановка по мышевидным грызунам на посевах сельскохозяйственных культур относительно спокойная, но волнует засоренность посевов сорняками.

"Погодные условия осеннего периода способствовали росту и развитию всех видов однолетних и многолетних озимых и зимующих сорняков в посевах. В посевах под урожай 2024 года наблюдается высокая засоренность", - отмечает руководитель филиала "Россельхозцентра" по Адыгее Анна Минакова.

"Температурный режим в первой декаде января позволял вегетировать одновременно и озимым зерновым культурам, и сорнякам, что в будущем приведет к жесткой конкуренции за питание - это может повлиять на снижение урожая. При таких условиях уже сейчас сельхозпроизводителям необходимо для ранневесеннего периода планировать подкормки растений, правильно подбирать препараты для подавления сорняков и повышения иммунной системы культуры. Чем лучше развиваются культурные растения, тем сильнее они подавляют сорняки", - поясняет эксперт.

По ее словам, на сегодняшний день осадки в виде снега и низкие температуры в регионе не вызывают беспокойство. Самым опасным и решающим периодом станет март.

Прогнозы урожая: умеренный оптимизм

По предварительным прогнозам, сельхозтоваропроизводители в этом году рассчитывают сохранить валовой сбор озимых на уровне прошлого года.

"Площадь сева озимых сельхозкультур осталась на уровне прошлого года: всего 475,4 тыс. га, из которых озимая пшеница - 451 тыс. га и озимый ячмень - 22,5 тыс. га. Также на уровне 2023 года ожидаем показатели валового сбора сельхозкультур", - прогнозирует директор по растениеводству "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева".

"По оценкам специалистов агрохолдинга "Степь" валовой сбор озимых культур прогнозируется на уровне плановых значений", - сообщил гендиректор агрохолдинга.

Сохранить валовой сбор зерна рассчитывают и в Карачаево-Черкесии.

"В минувшем году хозяйства Карачаево-Черкесии высеяли более 15,5 тыс. га озимых культур под урожай 2024 года. Что касается валового сбора, то планируемый объем - 74 тыс. тонн. Это соответствует уровню прошлого года", - заявили в республиканском Минсельхозе.

В министерстве сельского хозяйства Крыма отмечают, что при благоприятных погодных условиях в период вегетации валовой сбор ожидается на уровне прошлого года, тогда урожай составил 2 млн тонн.

Оптимистичен в прогнозах директор крымского ООО "Ильич-АгроКрым" (Джанкойский район) Николай Бойко.

"Хотим получить урожайность в 35 центнеров с гектара, такой она и была в прошлом году. Хотя ставим задачу собирать по 50-60 ц/га, вряд ли получится, но мы стараемся. Площадь под сев увеличили в этом году на 10%", - отметил он.

Незначительное сокращение урожая прогнозируют власти Дагестана.

"В текущем году ожидаемый валовой сбор озимых зерновых может составить чуть более 201 тыс. тонн, или 97% к уровню прошлого года. Прогнозное снижение связано с сокращением посевной площади из-за неблагоприятных климатических условий, сложившихся во время посевной кампании", - пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.