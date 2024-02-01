Котяков пообещал перенести федеральные меры соцподдержки в электронный вид

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что до конца года все федеральные меры соцподдержки будут переведены в электронный формат.

"До конца текущего года мы переведем все федеральные меры поддержки в электронный формат. Это будет стопроцентный охват федеральной составляющей", - сказал Котяков на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".

Он отметил, что на сегодня 90% федеральных мер поддержки граждане получают по одному заявлению или без него.

Министр также напомнил, что с 1 января 2023 года было введено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. По его данным, этой мерой оказались охвачены более 10 млн человек.