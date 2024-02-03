Новая атомная подлодка "Князь Пожарский" выведена из эллинга в Северодвинске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что на заводе "Севмаш" в Северодвинске вывели из эллинга новый атомный подводный крейсер (АПК) "Князь Пожарский" проекта "Борей-А".

"Завершен стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК "Князь Пожарский", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после вывода из эллинга крейсер пройдет заводские ходовые и государственные испытания - их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда "Севмаша", военное представительство, Беломорская военно-морская база.

Как заявили в Минобороны, "после всех этапов испытаний, будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав Военно-морского флота России".

В министерстве сообщили, что церемония вывода из эллинга атомной подлодки проведена под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.

Главком ВМФ, слова которого привели в Минобороны, отметил, что "вооружение АПК "Князь Пожарский", технические характеристики крейсера позволят ему эффективно выполнять все задачи по предназначению".