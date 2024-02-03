В Сочи задержали мужчину, убившего собаку косой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Сочи полицейские задержали мужчину, который жестоко расправился с собакой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВД Сочи в субботу.

"На рынке в Сочи мужчина косой нанес смертельный удар собаке, якобы за то, что она его укусила", - сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что задержанный - приезжий из Алтайского края, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По его словам, по камерам видеонаблюдения установлено, что "собака не проявляла агрессию и не нападала на мужчину".