Рентабельность сельского хозяйства РФ в 2023 г. снизилась до 18,9%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рентабельность сельского хозяйства РФ в 2023 году снизилась до 18,9% (с учетом субсидий), сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова журналистам.

"Рентабельность падает, 2023 год закончили с 18,9%. Напомню, что в 2022 году было 20,3%. Это с субсидиями, без субсидий (в 2023 году - ИФ) - 15,5%", - сказала она.

По ее прогнозу, в текущем году рентабельность будет на этом же уровне. "Вряд ли рентабельность вырастет. Для сельского хозяйства много рисков. Наша рентабельность должна быть не ниже 20%. Надеемся, что мы будем около нее оставаться", - сказала она.

Замминистра отметила, что сельское хозяйство - это 49 тыс. сельхозпроизводителей. "Большинство из них - это малые формы, поэтому говорить о том, что у всех все хорошо, - сложно", - заявила она. В то же время, подчеркнула Фастова, в прошлом году доля прибыльных хозяйств увеличилась на 0,6 п.п., до 86,7%.

По ее словам, говорить о том, что субсидии сильно влияют на уровень рентабельности, оснований нет. Доля прямой господдержки в виде стимулирующей и компенсирующей субсидий, которые в 2024 года объединены в одну, составляет лишь 3% от всех затрат. "У нас есть низкорентабельные отрасли - производство крупного рогатого скота (КРС), овцеводство, которым мы даем чуть больше, у них 8% от затрат получается, в молоке и овцеводстве тоже 8%, в КРС - 6%. И производство шерсти у нас стандартно убыточная отрасль на сегодня, поэтому там тоже больше. А в целом это практически 3% - что в животноводстве, что в растениеводстве они из года в год сохраняются", - сказала замминистра.

Фастова также сообщила, что в 2023 году выручка сельхозорганизаций составила почти 5 трлн рублей, это на 6,6% выше показателя предыдущего года. "Выручка растет в пределах инфляции, а вот затраты расту выше", - констатировала она.

По предварительным данным Росстата, сельхозпроизводство в РФ в 2023 году снизилось на 0,3% против роста на 11,3% в 2022 году.