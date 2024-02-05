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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Более 100 тысяч туристов из РФ посетили Малайзию с января по ноябрь 2023 года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Более 100 тыс. российских туристов посетили Малайзию с января по ноябрь 2023 года, турпоток по сравнению с тем же периодом предыдущего года вырос почти в пять раз, сообщает офис по туризму страны в России.

"Число российских туристов, посетивших Малайзию, выросло до 100 645 человек в период с января по ноябрь 2023 года. Это на 360% больше, чем годом ранее, когда число туристов из России составило 21,8 тыс.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2024 году страна собирается принять около 27,3 млн иностранных туристов и увеличить доход от этого сектора экономики до 1,7 млрд малазийских ринггитов (около $365 млн), что соответствует уровню допандемийного 2019 года.

Малайзия РФ
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