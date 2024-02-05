ЦБ ввел период охлаждения по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав получателей услуг негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которая вводит период охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Как говорится в сообщении регулятора, теперь клиент вправе в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через агента. Ранее только некоторые НПФ добровольно применяли подобные практики, отмечает ЦБ.

Новая редакция стандарта также расширяет перечень сведений в ключевом информационном документе (КИД), который НПФ предоставляет клиентам перед заключением договора НПО. В первую очередь это связано с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений, поясняет ЦБ. В КИД теперь должен быть раздел, посвященный системе гарантирования на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ, где прописан размер возмещения и порядок выплат.

Кроме того, в КИД будет прописана обязанность фонда отражать на пенсионном счете НПО результаты инвестирования средств клиента. "Если НПФ понес убытки, то он обязан на эту величину восполнить пенсионный счет клиента. Также НПФ не может уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов", - указывает ЦБ.

Стандарт начнет применяться через 90 дней после размещения на официальном сайте Банка России.