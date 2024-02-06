Патрушев проведет на Урале совещание по нацбезопасности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Кургане во вторник совещание по вопросам нацбезопасности на территории Уральского федерального округа, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

"Планируется, что основное внимание будет уделено дополнительным мерам по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Совбеза, в совещании примут участие полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, главы уральских регионов и представители федеральных министерств и ведомств.